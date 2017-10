Silvestergala auf dem Tollwood Winterfestival 2017

München : Theresienwiese |

Silvestergala im Grand Chapiteau - Tollwood Winterfestival 2017

mit Hannes Ringlstetter und Ecco DiLorenzo & His Innersoul

inkl. 5-Gänge-Menü in Bio-Qualität



Die Bühne ist sein Wohnzimmer, die 40 hat er längst überschritten, dennoch spielt, lacht und erzählt Hannes Ringlstetter wie ein Lausbub. Im nächsten Moment schüttelt er ganz selbstverständlich über seinen eigenen Blödsinn den Kopf. Während das Publikum noch dabei ist, die Skurilität des Moments zu erfassen, greift der Ringlstetter ein paar Akkorde auf der Gitarre und schaut in einem kleinen Lied genau auf die Absurditäten des Daseins und auf die eigene Unzulänglichkeit.



Große Unterhaltung trifft bei Hannes Ringlstetter auf urkomisches Abfeiern der eigenen Bedeutungslosigkeit. Qualtinger meets Fred Fesl, niederbayerische Gstanzl treffen auf Rock’n’Roll. Authentisch, pur, ehrlich, musikalisch und spontan: Besser kann man das alte Jahr nicht verabschieden. Um dann, gestärkt von Tollwoods 5-Gänge-Silvester-Menü in Bio-Qualität, zu den heißen Rhythmen von Ecco DiLorenzo and his Innersoul ins neue Jahr hineinzutanzen. Diese Band um den multitalentierten Frontman Ecco DiLorenzo garantiert heißen Funk und mitreißenden Groove vom Allerfeinsten.



Altershinweis :

- empfohlen ab 12 Jahren

- Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren dürfen die Veranstaltung nur in Begleitung erziehungsberechtigter oder erziehungsbeauftragter Personen besuchen.

- Kindern unter 6 Jahren wird der Zutritt zur Veranstaltung auch in

Begleitung ihrer Eltern grundsätzlich nicht gestattet.



Mehr unter www.tollwood.de/agbs



Die Eintrittskarten

- gelten am Veranstaltungstag als MVV-Ticket.

Tickets

- ab 142,80 EUR/ erm. ab 131,30 EUR

Preise inkl. Vorverkaufs- und Systemgebühr



Das Ticket gilt auch als Eintrittskarte für die große Tollwood Silvesterparty.