"Silberne Saiten" • Konzert • Preisträger der staatlichen Musikhochschule "Rimsky Korsakov" aus St. Petersburg

"Silberne Saiten" (Serebrenye Struny) wurde 1918 in St. Petersburg gegründet und gehört zu den renommiertesten Orchestern Russlands. Das Repertoire des Orchesters besteht aus traditionellen russischen Volksweisen sowie aus klassischen europäischen Meisterwerken, die speziell für das Ensemble orchestriert wurden. "Silberne Saiten" setzt sich vorwiegend aus Preisträgern der staatlichen Musikhochschule "Rimsky Korsakov" aus St. Petersburg zusammen und gewann bei internationalen Musikfestivals und Orchesterwettbewerben zahlreiche Auszeichnungen. So erreichte das Orchester u.a. den 1.Preis (Summa cum laude) beim europäischen Jugendmusikfestival in Neerpelt (Belgien). Mehrere Fernsehmitschnitte und 19 CD-Einspielungen begründen das außergewöhnliche Renommee des Orchesters.Leitung: Prof. Alexander AfanasjevAusführungen über die Konzerttourneen der letzten Jahre finden Sie auf: www.silverstrings.ruEintritt: Erwachsene 20.- EUR, Schüler u. Studenten 10.- EURDas Konzert wird vom Andreas Jahn (Deutscher Bundestag, Berlin) sowie Irina Malkmus, Events & Reisen (München) mitorganisiert.Bestellung der Karten: telefonisch 0176-48220165 per oder E-Mail: irinamalkmus@gmail.comVeranstaltungsort: Kulturzentrum GOROD