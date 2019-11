SIDO - Tollwood

Er feiert seinen Einstand als Coach in der neuen Staffel einer der erfolgreichsten Musikshows Deutschlands: SIDO ist 2019 Juror bei „The Voice of Germany“, im Sommer 2020 steht er dann live auf der Bühne der Musik-Arena auf Tollwood.Wer den Ausnahmekünstler SIDO schon mal in seinem Live-Element erlebt hat weiß, dass ihn eine energiegeladene und einzigartige Show erwartet. Ende September diesen Jahres veröffentlicht der Berliner seine neue Platte „Ich und keine Maske“. Mit komplett neuer Show, neuem Songrepertoire und seinen Klassikern wird SIDO seine Fans mit auf ein überaus unterhaltsames Abenteuer nehmen, das den schnöden Alltag vergessen lässt.Weitere Infos und Tickets: www.tollwood.de