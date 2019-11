SDP - Tollwood

Mit über 390 Mio. Views auf YouTube, den unzähligen Headliner-Slots auf allen großen Festivals und ihrem Status als eine der erfolgreichsten deutschen Bands im Streaming-Bereich ist klar, dass es bei SDP aktuell nur einen Weg gibt: steil nach oben. In der hiesigen Medienlandschaft bleiben Vincent und Dag dabei – zum Teil ganz bewusst – weitestgehend unter dem Radar. So werden die Jungs, vor allem in Anbetracht des mittlerweile überwältigenden Erfolges, ihrem Titel als „Die Bekannteste Unbekannte Band der Welt“ mehr als gerecht. Ihr 20-jähriges Jubiläum feierten die Jungs 2019 zusammen mit 17.000 Fans und Freunden in der innerhalb von nur 20 Tagen ausverkauften Berliner Wuhlheide. Eine einzigartige Independent-Karriere der beiden Berliner Freunde, die trotz all der beeindruckenden Erfolge noch immer sie selbst sind. „Wir denken nicht von Album zu Album oder folgen einem Masterplan. Wir machen einfach seit 20 Jahren durchgängig Musik zusammen als Freunde. Das ist es.“ Losgelöst von allen Strukturen und Vorgaben machen die beiden was sie wollen, und das mit einem Erfolg, der so seinesgleichen sucht. Ihre Liveshows strotzen vor Energie, ausverkaufte Hallen und begeisterte Besucher sind der Dank. Ihr aktuelles Album „Die Unendlichste Geschichte“ chartete noch in der ersten Woche auf Platz eins. Damit schreiben Vincent und Dag ein weiteres Kapital ihrer grandiosen Erfolgsstory, welches sie 2020 auf dem Tollwood Sommerfestival präsentieren.Weitere Infos und Tickets: www.tollwood.de