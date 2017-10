Science Slam 10hoch1 auf dem Tollwood Winterfestival 2017

München : Theresienwiese |

Sience Slam 10hoch1 im WELTSALON - Tollwood Winterfestival 2017 Wissenschaft ist trocken? Von wegen! Nicht so beim Science Slam von zehnHOCHeins. Mit einer Mischung aus Wissenschaft und Entertainment setzen die Slammer alles daran, die schwierigsten Themenbereiche aus allen Disziplinen so unterhaltsam und verständlich zu präsentieren, dass neben der Wissenserweiterung auch der Spaßfaktor nicht zu kurz kommt.



Die Wissenschaftler und -innen auf der Bühne haben zehn Minuten Zeit, um ihr jeweiliges Fachgebiet so zu erläutern, dass alle es verstehen. Welche Tricks hierbei zur Anwendung kommen, ist den Vortragenden freigestellt.