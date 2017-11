Schmidbauer & Kälberer mit Pollina auf dem Tollwood Sommerfestival 2018

Schmidbauer & Kälberer laden ein:



mit Pippo Pollina

Die Liederabende von Werner Schmidbauer und Martin Kälberer sind fester Bestandteil des Musikprogramms auf dem Tollwood Sommerfestival – und für diesen Abend kommen die beiden Musiker auch nach ihrer Trennung wieder einmal auf der Bühne der Musik-Arena zusammen. Auch diese beiden Künstler feiern im Jubiläumssommer ihr eigenes Jubiläum: 30 Jahre stehen sie schon gemeinsam auf der Bühne – 30 Jahre Tollwood Festival – was läger näher, als diese Jubiläen gemeinsam zu feiern.Besonderer Gast in diesem Sommer ist Pippo Pollina. Fünf Jahre nach dem grandiosen „Grande Finale Konzert“ in der Arena di Verona werden Werner, Martin und Pippo wieder gemeinsam auf der Bühne stehen. Im Sommer 2018 aber auf der Bühne der Musik-Arena auf dem Tollwood. Ritorniamo – do samma wieda. Der SÜDEN live!Aufgrund der großen Nachfrage gibt es am 21. Juli 2018 einen Zusatztermin.