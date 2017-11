Rocking Cirucs auf dem Tollwood Sommerfestival 2018

Rocking Circus

MANFRED MANN’S EARTH BAND | JETHRO TULL by IAN ANDERSON | SWEET

Am 12. Juli treffen Legenden der Rock-Musik Geschichte aufeinander. Die Besucher der Musik-Arena dürfen sich auf 4 Stunden Hitprogramm freuen.„Blinded by the Light“, „Davy’s on the Road Again“ oder „Mighty Quinn“. Jeder kennt sie, jeder liebt sie. Die Klassiker von Manfred Mann’s Earth Band haben Kult-Status. Vor über 40 Jahren gründete Manfred Mann seine Earth Band. Mitgründer der Band war 1971 Mick Rogers, der bis heute ein Mitglied der Musik-Combo ist. Die Rock-Musiker begeisterten in Thomas Gottschalks TV Show der Rockgiganten sowie bei der Night of the Proms. Seit 2011 ist Manfred Mann`s Earthband mit neuer Stimme auf Tour: Robert Hart. MMEB kommt besser denn je – und rockiger denn je aufs Tollwood.1968 trat die Band Jethro Tull erstmals unter diesem Namen im bekannten Londoner Club Marquee Club auf. Mit über 60 Millionen verkauften Alben weltweit wurde Jethro Tull eine der erfolgreichsten Bands ihrer Ära. Um das Goldene Jubiläum zu feiern, präsentiert Gründer, Frontmann und Flötist Ian Anderson 50 Jahre Jethro Tull. Das vielfältige musikalische Spektrum der Band umfasst Folk, Blues, Classic sowie Heavy Rock. Am Abend des „Rocking Circus“ werden Klassiker wie „Aqualung“, „Locomotive Breath“, „Cross Eyed Mary“ und „This is a brick“ sicher nicht fehlen.Der 3. Act an diesem Abend ist Sweet. Die britische Rockband war mit Hits wie „Love is like Oxygen“, „Fox on the Run“ und „Ballroom Blizz“ die erfolgreichste Glam-Rock-Gruppe der 70er.Insgesamt fast 150 Jahre Rock-Musik – 50 Jahre Sweet, 50 Jahre Jethro Tull, 47 MMEB – stehen am 12. Juli 2018 auf der Bühne der Musik-Arena.