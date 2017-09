Popmusik meets Klassik - Michael Jackson The Symphony Experience geht auf Tour und kommt nach München!

Nach dem großen Erfolg in der Mercedes Benz Arena in Berlin, im letzten Jahr, geht "Michael Jackson - The Symphony Experience" nun auf Tour! Am 22. Oktober kommen sie nach München!

Im Oktober 2017 ist es soweit -kommt wieder auf die Bühne!Bereits bei der Premiere in Berlin war schnell klar: Das ist zu gut, um es nur ein einziges Mal auf der Bühne zu haben und dann in der Versenkung verschwinden zu lassen.und Klassik, das passt., fasst Organisator Sebastiao Pembele zusammen und drückt damit genau das aus, was die Besucher fühlten.Die klassischen Arrangements bereichern und veredeln die Jackson Hits, ohne ihnen etwas von ihrer Energie zu nehmen. „Dieses Konzert schafft eine einmalige Verschmelzung von Pop mit Klassik“, erklärt Pembele. „Diese Show verfolgt das gleiche Ziel wiemit seiner Musik: die Menschen der Welt einander näher zu bringen.“Extra für die Shows kommt erneut daszusammen, das sich im Rahmen der erstengefunden und gegründet hat. Auch großartige Sänger werden dabei sein. Bisher haben die Soul-Sängerundzugesagt, eine Sängerin soll noch dazu kommen. Es ist aber keine Las-Vegas-Show, keine Imitation. „Die Sänger stehen für sich selbst.imitieren kann eh keiner“, erklärt Pembele.Das Publikum wird mitgenommen auf eine musikalische Reise durch vier Jahrzehnte, von Hits mit denüberundbis hin zuund- mal instrumental, mal stimmgewaltig, mal groß inszeniert, mal nur mit einem Piano.Alle Termine der Tour!20.10. in Düsseldorf Mitsubishi Electric Halle21.10. in Hamburg, Mehr! Theater22.10. in München, Circus Krone29.10. in Hannover, Kuppelsaal16.03. in Zürich, HallenstadionDer Vorverkauf ist bereis gestartet, Tickets gibt es an allen üblichen Vorverkaufsstellen!