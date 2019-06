Open Air in Giesing

Obergiesing. Am Dienstag, 2. Juli, um 19.30 Uhr (Einlass 18.30 Uhr), veranstalten die Südbayerischen Wohn- und Werkstätten für Blinde und Sehbehinderte am Roßtalerweg 2 ihr diesjähriges Open Air mit Bewirtung.

The Moonband, herausragende Vertreter der Münchner Indieszene, präsentiert ihr aktuelles Album „Until the Evil Ghost is Gone“. Die fünf Musikerinnen und Musiker haben ihre eigene musikalische Stimme gefunden – zwischen zeitlosem und zeitgenössischem Alternativ Folk.Der Eintritt beträgt fünfzehn, ermäßigt zehn Euro. Platzreservierungen, auch online unter www.sww-muenchen.de, nimmt der Anrufbeantworter unter 089/69346-212 entgegen.