Of Sailors and Whales – Die Geschichte von Moby Dick

Konzert am Sonntag, 3. März 2019 um 19 Uhr im Carl-Orff-Saal im Münchner Gasteig, Leitung: Michael Kummer



Ein packender Konzertabend für Sinfonisches Blasorchester und Erzähler um den zur Weltliteratur zählenden Roman „Moby-Dick; or, The Whale“ von Herman Melville.

Das Akademische Blasorchester unter Leitung von Michael Kummer und Sprecher Stephan Ametsbichler erzählen musikalisch und in Textauszügen die Geschichte vom Rachezug des von blindem Hass zerfressenen Kapitän Ahab gegen den weißen Wal, der ihm einst ein Bein abgerissen hat.Im Zentrum stehen dabei die zwei Werke „Of Sailors and Whales“ von William Francis McBeth, das in fünf Sätzen die Hauptpersonen des Romans sehr plastisch musikalisch vorstellt, und die Komposition „AHAB!“ von Stephen Melillo für Sprecher und Blasorchester. In allen Schattierungen kommt hier die wilde Jagd auf Moby Dick beinahe realistisch auf die Bühne. Mit dem Schrei „Da, nimm mein Eisen!“ lässt Melillo Ahab und den weißen Wal in die Tiefe fahren. Die darauf folgende Stille mündet in einen Epilog mit ruhigem nachdenklichen Ende.Karten sind an der Abendkasse oder im Vorverkauf bei MünchenTicket (Tel.: 089/54818181, www.muenchenticket.de) oder per E-Mail unter info@abo-muc.de zu 19 EUR/16 EUR/12 EUR erhältlich.Weitere Informationen unter http://www.abo-muc.de