München : Tollwood Sommerfestival |

Nichts Versäumt Festival-Tour 2019



Kaum eine Künstlerin hat die deutsche Popmusik so geprägt, jeder hat sie irgendwie, irgendwo und irgendwann einmal gehört und kaum ein deutsches Lied wurde auch außerhalb der Landesgrenzen so berühmt wie „99 Luftballons“. Die Rede ist von NENA. In Hagen geboren, seit ihrem 18.Lebensjahr im Rampenlicht, feiert NENA dieses Jahr ihr 40-jähriges Bühnenjubiläum. Mit 17 Studioalben, die mehr als 25 Millionen Mal weltweit verkauft wurden und einem neuen Best-Of Album im Gepäck, startet die Pop-Ikone 2018 die „Nichts Versäumt“ Tour. Dabei schaut sie auch auf dem 31. Tollwood Sommerfestival vorbei.



Foto: Kristian Schuller