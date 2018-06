Little 0 Poetry – Poetisches Sommerfest zum Mitmachen

Am 30. Juni 2018 ab 14 Uhr verwandeln die Bürgerinitiative Amisiedlung gemeinsam mit den Poesieboten das Foyer des Kultkinos, die Treppe und den Platz davor in einen fröhlichen Festplatz für Musik und Poesie. Groß und Klein sind herzlich eingeladen.

Bei einem Ballonhappening sollen möglichst viele Gedichte in die Lüfte steigen. Jeder kann ein oder mehrere Werke beisteuern. Gefragt sind poetische Gedanken, Wünsche und Träume aller Art, ob gereimt oder ungereimt. Gerne auch in Englisch. Bis Ende Juni können sie an den Poesiebriefkasten (Wirtstraße 17, 81539 München) geschickt oder in den poetischen Wanderbriefkasten vor dem Cincinnatikino (Cincinnatistraße 31) eingeworfen werden. Dieser wurde extra für diese Aktion dort eingepflanzt. Poesieflugkarten, die für einen besonders langen Flug sorgen, liegen ebenfalls dort aus.„Little O“ dient dabei als spielerisches Motto und erinnert an das legendäre Oktoberfest der Amis, das hier gleich ums Eck stattfand immer zur Zeit des amerikanischen Unabhängigkeitstages.Bei einem fröhlichen Sommerfest am Samstag, 30. Juni 2018 treten die Verse dann ihre Himmelfahrt an – umrahmt von einem poetisch-musikalischen Programm bei freiem Eintritt.Ab 14 Uhr geht es los mit Kinderaktionen, organisiert vom benachbarten Jugendzentrum Red Dragon. Es gibt Kaffee und Kuchen und die Gedichte können vor dem Abflug bestaunt werden.Später werden die „Tonjuwelen“, ein A-Capella-Damen-Chor die Gäste musikalisch unterhalten.Wer sich traut, kann bei der anschließenden Offenen Poetenbühne auftreten. Anmelden vorher unter info (at) poesiebriefkasten.de oder spontan.Nach der Ballonaktion mit gemeinsamen Singen spielt die Band „Westumfahrung“ Country Music mit deutschen Texten bis nach Sonnenuntergang.MitmacherInnen für das Vorbereiten der Ballons zum Dekorieren und für Kuchen- und Würstelverkauf, Kuchenbäcker, Salatspender werden gesucht und können sich bei der biamisiedlung (at) web.de melden.Der BA 17 unterstützt das Sommerfest.