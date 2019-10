„Die Vorteile des Lasters”So schön kann das Böse sein. Die österreichische Poetry-Slammerin und Kabarettistin Lisa Eckhart setzt ihre elegant-erotische Ausstrahlung in schärfsten Kontrast zu Texten, die, oft in Goethes Reimform gebracht, von teuflischer Durchtriebenheit sind. Geboren in der Steiermark, mit Wortgewalt ausgestattet bei Studien in Paris, London und Berlin, ist Lisa Eckhart derzeit eine der schärfsten Waffen im deutschsprachigen Kabarett. Auch in ihrem aktuellen Programm nimmt sie keine Rücksicht auf gefestigte Normen, egal ob Kunst, Kirche oder Konsum.Weitere Infos und Tickets: www.tollwood.de