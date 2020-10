Landsberg am Lech Mitmachaktion: "Auch Deutschland ist schön"

Landsberg am Lech, eine Stadt die idyllisch am Lech sich einschmiegt. Zu jeder Jahreszeit eine Besonderheit für jeden Fotographen. Das große Lechwehr ist sehr beeindruckend.Auch im Herbst glänzt der Lech mit seiner Stadt Landsberg bis in die Abendstunden. Lange Spaziergänge auf wunderbar angelegten Wegen und auch lange Treppenpfade mit unendlich vielen Stufen lassen einen tief in die Natur eintauchen. Landsber von unten, Landsberg am Lech, Landsberg von ganz oben, einfach wunderbar. Um das alles anzuschaun, sollten auf jeden Fall 2-3 Stunden eingeplant werden, weil die Wege sind lang und aber immer wunderschön zu gehen.