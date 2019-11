Konzert der NouWell Cousines am 30. November 2019 in Perlach

Konzert der „NouWell Cousines“ am Samstag, 30. November in Perlach.

Ein musikalisches „Crossover von Volksmusik bis Klassik“



Am Samstag, 30. November 2019, 19:30 Uhr, gastieren die „NouWell Cousines“ aus der bereits legendären Großfamilie Well mit einem musikalischen „Crossover von Volksmusik bis Klassik“ beim Kulturkreis Ramersdorf-Perlach in der Konzerthalle an der Quiddestraße 4, 81735 München.



Eintrittskarten zum Preis von 17.- / 20.- / 23.- EURO erhalten Sie über den Ticketshop der Internetseite www.kulturkreis-rp.de , telefonisch über den Anrufbeantworter der Telefon-Nr. 089 / 688 20 35 oder an der Abendkasse.

Was die Well-Cousinen Maria und Maresa, Cousin Matthias und ihr Kompagnon Alexander Maschke fabrizieren, ist nicht die „haute cuisine“ des Gaumens sondern der Musik. In einem spritzigen Crossover von Volksmusik, über freche Lieder, bis hin zu klassischen Stücken bieten diese jungen Künstler – zu 3/4 dem Suppentopf der Familie Well entsprungen - dem Zuhörer alles, was er sich von einem musikalisch hochwertigen Menü erhoffen kann.Die vier Musiker studieren alle an der Musikhochschule München, allerdings komplett unterschiedliche Fächer: Maria Cello, Alexander Filmmusik, Matthias Geige und Maresa Schulmusik. Aus dieser Mischung entstand ein abwechslungsreiches Programm, in dem die Studenten oftmals auch zu unterschiedlichen Instrumenten (Geige, Bratsche, Cello, Akkordeon, …) greifen und mit ihrem Charme und Spaß an der Musik das Publikum immer wieder begeistern.