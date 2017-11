Konstantin Wecker auf dem Tollwood Sommerfestival 2018

Konstantin Wecker

Poesie & Widerstand



Sein Name und seine Stimme rütteln wach. Seit über vier Jahrzehnten zählt Konstantin Wecker zu den bedeutenden deutschen Liedermachern.Auf Tollwood ist der Musiker ein „Mann der ersten Stunde“ – schon auf dem allerersten Festival 1988 war er dabei – und so ist nicht verwunderlich, dass er im Jubiläumssommer die Bühne der Musik-Arena betritt.Poesie und Widerstand. 70 Jahre Ungehorsam – verändert hat sich der Künstler in seinem Leben oft, ein Anderer ist er nie geworden. Seit über 40 Jahren ist der Münchner ein Garant für ausverkaufte Konzerthallen und ein engagiertes Publikum. Genug war ihm nie genug, wenn im Lauf seiner Karriere zu träumerischen Liebesflügen ansetzte, durch stürmische Zeiten ging, sich Revolte gestattete, wütend und zärtlich war.