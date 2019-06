Jubiläums-Matinee - Best of WortSchatz

München : Ars Musica |

Zum zehnjährigen Vereinsjubiläum von "WortSchatz - Erzähl- und Kulturbühne München e.V." veranstalten wir eine Matinee:



Jubiläums-Matinee - Best of WortSchatz



Wir präsentieren die besten Geschichten aus zehn Jahren. Die Geschichten sind bunt und vielfältig wie das Leben selbst: Mal komisch, mal traurig, mal hintersinnig, besinnlich oder spannend laden sie die Zuhörer ein, sich verzaubern und in eine Welt der Fantasie entführen zu lassen.



Es erzählen Astrid Brüggemann, Detlef Grabowski, Barbara Greiner-Burkert, Silvia Hein, Anke Schupp, Moira Thiele und Marlisa Thumm; musikalisch umrahmt vom Gitarren-Duo Doris Leibold und René Senn.