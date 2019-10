In den Wolken

München : Kunsttreff Moosach |

Am 16. und 17. November stellt die Künstlerin Michaela Hanemann im Kunsttreff Moosach (Donauwörtherstraße 51) aus. Die Ausstellung ist jeweils 11 bis 18 Uhr geöffnet.



Die Vernissage findet am Samstag um 11:30 Uhr statt.

Jeder interessierte Besucher ist herzlich willkommen.



Am Sonntag um 14 Uhr findet ein Künstlergespräch statt.



Zur Ausstellung gibt es ein Rahmenprogramm mit Projekten, welche die Möglichkeit für Begegnungen und kreativen Austausch schaffen. Menschen unterschiedlichster Altersgruppen und sozialer Schichten sollen sich begegnen, sich über Kunst austauschen oder an sie herangeführt werden.



Im Projekt „Collaborative Painting“ am Samstag von 13-17 Uhr lernen Künstler sich selbst und ihre Kollegen (ganz neu) kennen.

Kunstinteressierte treffen auf Künstler und erleben, wie ein Kunstwerk entsteht.

(Interessierte Künstler können sich gerne noch für die Teilnahme bewerben.)



Im „Generation-Mix-Projekt“ am Samstag von 14-16 Uhr arbeiten Kinder, Erwachsene und Senioren an gemeinsamen Bildern. (Teilnahme kostenlos, noch Plätze frei)



Vom 14. bis 19 November finden täglich Malerei - Workshops mit der Künstlerin statt: Programm und Anmeldung unter: kursprogramm.atelier-3a.de