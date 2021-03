Impressionen am Starnberger See.

Eine lange Fußwanderung entlang dem Ufer am Starnberger See ist ein besonderes Erlebnis. Bluaer Himmel, strahlender Sonnenschein, eine Ruhe, kein Verkehrslärm und sonstiges Geschrei, einfach idyllisch. Dort kann man die Seele baumeln lassen bis in die Abendstunden hinein. Das Gebirge zeigt sich am Horizont in einer wunderbaren Atmosphäre im Abendlicht. Immerwieder die beeindruckenden Sonnenreflektionen am Starnberger See, dazu dann das im Wasser stehende Kreuz welches den See auf eine ganz besondere Art schmückt. Bis in die späten Abendstunden kann man die Zeit am Starnberger See genießen, es gehen rings um den See die Lichter an und ein schönes Abend-Nacht-Panorama gibt den schönen Abschluss am Seeufer.