Hollywood Vampires auf dem Tollwood-Sommerfestival 2018

Hollywood Vampires



ALICE COOPER – JOE PERRY – JOHNNY DEPP

Alice Cooper. Joe Perry. Johnny Depp. Gemeinsam bilden diese drei Superstars die Band Hollywood Vampires, die zum Start des 30. Tollwood Sommerfestivals die Bühne der Musik-Arena rocken wird. Besser kann ein Jubiläumsfestival kaum starten!Die Geschichte der Hollywood Vampires begann 1969 in einem Hinterzimmer auf dem Sunset Strip in Los Angeles. Der legendäre Club wurde unter anderem von Alice Cooper gegründet und entwickelte sich schnell zum Treffpunkt der Rockstars, die in L.A. lebten oder dort gerade Halt machten.Seit 2015 lassen Alice Cooper und Johnny Depp den Geist der Hollywood Vampires wieder aufleben: Als mit Aerosmith-Gittarist Joe Perry ein weiterer langjähriger Gefährte hinzukam, begannen sie mit den Aufnahmen an dem ersten Album. So wurde ein Ort geschaffen, an dem sich großartige Legenden treffen und gemeinsam Musik schaffen.Im Juni 2018 kommen die Hollywood Vampires für fünf exklusive Konzerte nach Deutschland – eines davon am 27. Juni auf Tollwood.Eintritt: