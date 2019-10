„Kauf, du Sau!”Dem Tollwood-Publikum Helmut Schleich zu erklären, hieße nicht nur Eulen nach Athen, sondern kabarettistische Feinsinnigkeit nach München zu tragen. Bayerns bekanntester politischer Worteklauber und ewiger Franz-Josef-Strauß-Imitator beschäftigt sich in seinem aktuellen Programm in der für ihn typischen hinterfotzigen Bösartigkeit mit dem Kaufwahn der Internetzeit, dem Konsumterror der angeblich paradiesisch schönen Warenwelt und der damit verbundenen Ausgrenzung all jener, die den Versuchungen dieser Zeitgeisterscheinung widerstehen nach dem Motto: Wer nicht flüssig ist, ist überflüssig.Weitere Infos und Tickets: www.tollwood.de