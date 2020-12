Frohe und gesegnete Weihnachten

Alles schläft, einsam wachtNur das traute hochheilige Paar.Holder Knabe im lockigen Haar,Schlaf in himmlischer Ruh!Schlaf in himmlischer Ruh!Gottes Sohn, o wie lachtLieb aus deinem göttlichen Mund,Da uns schlägt die rettende Stund‘.Christ, in deiner Geburt!Christ, in deiner Geburt!Die der Welt Heil gebracht,Aus des Himmels goldenen Höh‘nUns der Gnaden Fülle lässt seh‘nJesus, in Menschengestalt,Jesus, in MenschengestaltHirten erst kundgemachtDurch der Engel Halleluja,Tönt es laut von ferne und nah:Christus, der Retter, ist da!Christus, der Retter ist da!