Editors - Tollwood

Die Editors setzen ihren kreativen Lauf von 15 Jahren auf den Bühnen der Welt fort und veröffentlichten im Oktober diesen Jahres das Best-of Album „Black Gold“. Darauf: 13 Songs aus ihren sechs Studioalben und drei brandneue Titel!Frontmann Tom Smith erklärt zum Zeitpunkt des Albums: „It felt like a good time to do it.“ Für die drei neuen Songs haben sich die Musiker mit dem Grammy-gekrönten Produzenten “Jacknife” Lee (U2, Snow Patrol, REM, The Killers) zusammengetan.Am 29. Juni 2020 werden auf Tollwood mit dem neuen Album die letzten 15 Bandjahre reflektiert und Einblicke in eine spannende Zukunft gewährt.Weitere Infos und Tickets: www.tollwood.de