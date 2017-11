Dieter Thomas Kuhn auf dem Tollwood Sommerfestival 2018

Dieter Thomas Kuhn & Band



„Für Immer Und Dich“ – Sommertour 2018

Dieter Thomas Kuhn kehrt auch 2017 auf das Tollwood zurück: Wenn sich das Gelände des Sommerfestivals wieder mit bunt gekleideten Menschen füllt, dann ist klar, wer an diesem Abend in der Musik-Arena gastiert. Die singende Föhnwelle Dieter Thomas Kuhn und seine Band laden zur großen Schlagerparty ein und alle Fans kommen. Aufgrund der großen Nachfrage wird dieses Festival der Liebe und des Schlagers zum festen Termin im jährlichen Musik-Arena-Kalender. Weiter geht´s also am Samstag, den 7. Juli 2018, wenn es zur Einstimmung wieder heißt: Musik ist Trumpf!