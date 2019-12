Der Nikolaus beim Glühwein-Festival im Bogenhausener Weihnachtszauberwald

München : Festivalgelände vor dem Cosimabad |

Am Freitag, 6. Dezember, ist es endlich wieder soweit: Zwischen 16.00 und 18.00 Uhr kommt der Nikolaus in den Weihnachtszauberwald! Für unsere kleinen Gäste ist sein Besuch mit Sicherheit ein aufregender Moment und lässt ihre Augen zum Strahlen bringen. Aus seinem großen Sack wird er allerhand Leckereien zaubern und garantiert freut er sich über ein kleines Gedicht.



Damit das Warten auf den Mann mit dem langen, weißen Rauschebart nicht so lange dauert, können sich die kleinen Besucher auf die nostalgische Kindereisenbahn, die seit Generationen auch auf der Wies´n betrieben wird und das bunte, historische Karussell mit ca. 40 Sitzplätzen freuen. Außerdem gibt es ein Weihnachtsglücksrad mit vielen tollen Gewinnen und mit Helium gefüllte wunderschöne Riesenluftballons.



Lasst Euch, liebe Kinder, verzaubern!



Ein kleines Highlight am Nikolaustag nicht nur für die Kleinen: Alle Besucher, die im Nikolauskostüm erscheinen, erhalten zwei Glühweine ihrer Wahl gratis.



Der Eintritt ist frei.



noch bis 06.01.2020

Öffnungszeiten: Montag, Dienstag und Mittwoch: 15.00 bis 21.00 Uhr

Donnerstag, Freitag und Samstag: 15.00 bis 22.00 Uhr

Sonntag: 12.00 bis 21.00 Uhr

Heiligabend: 10.00 bis 14.00 Uhr, 25./26.12.: 12.00 bis 19.00 Uhr

Silvester: 17.00 bis 01.00 Uhr

Neujahr 2020: 15.00 bis 21.00 Uhr

06.01.2020: 15.00 bis 21.00 Uhr



Festivalgelände vor dem Cosimabad (Cosimastraße/Ecke Englschalkingerstraße), 81925 München-Bogenhausen, Info: www.geja-event.de, www.facebook.com/G.E.J.A.event, www.facebook.com/winterzauberwald, info@geja-event.de, Telefon 08152 998710, G.E.J.A. EVENT Ladestraße 5 82211 Herrsching



Wir freuen uns auf Sie!

Ihr Team vom Bogenhauser Weihnachtszauberwald