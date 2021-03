Der Königssee

Auch in den Wintermonaten ist Schönau am Königssee ein erholsames Wandergebiet.Und selbst die Paraglider-Gleitschirmflieger haben dort ihren Spaß hoch überm Königssee.So läuft man über eine sehr alte hölzerne Brück und wird druch die beeindruckende Bauart begeistert. Die alten Bauten am See und auch die alten Bootshäuser bringen das Gebiet schon fast theatralisch, bühnengleich zum Ausdruck. Der See hat wohl nicht umsonst den Namen Königssee, da er mit aller Pracht und Schönheit umgeben ist.