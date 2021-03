Zwergern ist eine Halbinsel am westlichen Ufer des Walchensees.Die Kapelle St. Margareth stammt aus dem 14. Jahrhundert und vom Schlehdorfer Kloster im Jahr 1344 gegründet worden.Die Kapelle liegt idyllisch am Ufer des Walchensees umgeben von wunderbaren Gebirgsmassiven und Weidewiesen.Das Margaretha-Kircherl ist mit dem naheliegenden Klösterl St. Anna die älteste Kirche am Walchensee.