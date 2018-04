Country Music mit Tex Warner

München : Zur Geyerwally |

TEX WARNER ist einer der Country Music Pioniere in Deutschland. Er ist nicht nur Musiker und Songschreiber. Er befasst sich mit der Geschichte der Country Music und brachte 1999 das "Lexikon der Country Music" heraus. Seit 50 Jahren bietet Tex amerikanische Country Music vom Feinsten. In den ersten 15 Jahren trat Tex in allen US-Clubs Deutschlands auf, da Country Music in Deutschland noch nicht „in“ war. «I was country when country wasn't cool». Auf seinen vielen USA-Reisen hat er sich in die Mentalität der amerikanischen Country Music eingelebt.

Speziell die Freunde der Country Classics der 50er bis 80er Jahre werden voll auf ihre Kosten kommen. Begleitet wird Tex Warner von seinen langjährigen Musikern Joe Götz am 5-string Banjo und Roland Höffner am Upright Bass. Sie präsentieren Country Classics und eigene Songs.

Man kann Country Music nur richtig verstehen, wenn man ihre Geschichte kennt, deshalb werden Songs und ihre Geschichten dahinter vorgestellt.

Die vielen Gesichter der amerikanischen Country Music stellt Tex Warner immer wieder unter Beweis.