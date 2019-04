Cie Dyptik „D-Construction” (Eintritt frei!)

München : Tollwood Sommerfestival |

Ein hoher Zaun aus metallenem Gitter, eine junge Frau nähert sich langsam, vorsichtig, zögernd. Als habe sie Angst, der Zaun könnte geladen sein mit tödlichem Strom. Ein Zaun wie dieser, der zunächst zwischen den Tänzern der Companie Dyptik und dem Publikum steht, ist eine starke Allegorie auf den Zustand der heutigen Welt, in der Zäune zur politischen Agenda gehören. Es ist ein starkes, gewaltiges, bewegendes Stück, das die französische Tanzgruppe aus St. Etienne unter dem Titel „D-Construction“ mit den Choreographen Souhail Marchiche und Mehdi Meghari erarbeitet hat. Wie bricht man aus einer Gesellschaft aus, zu der wir alle gehören? „D-Construction“ ist getanzter Widerstand und energiegeladene Hip-Hop-Choreographie über Identität und Emanzipation. Die sechs Tänzer verschmelzen zu einem Fluss aus Bewegungen und lassen gleichzeitig Raum für den Einzelnen. Das Metallgerüst auf der Bühne ist auch ein Gefängnis, aus dem es auszubrechen gilt. Eine mitreißende Performance und ein zündend choreographiertes Wechselspiel zwischen Individuum und Gesellschaft. Im Verlauf des Stücks erobern sich die Tänzer den Raum der Zuschauer, werden eins mit dem Publikum. „Weil wir die Zuschauer mitten ins Herz der Aufführung stellen, laden wir sie ein, Teil des Ganzen zu werden, diese Erfahrung aus Engagement und Revolte selbst zu erleben“, sagt Choreograph Mehdi Meghari. So werden alle Teil des pulsierenden Hip-Hop-Rhythmus, der spannungsgeladenen Monotonie und der eindringlichen Melodik, die den Tänzern die explosiven Positionen vorgeben und ihnen dennoch die Freiheit lassen, ihre Persönlichkeit in der Sprache des Körpers auszudrücken.





Weiterer Termin am 19.07. um 22 Uhr!