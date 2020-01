Carneval in Rio München live Sambatuque Brasil

München : Hotel Bayerischer Hof |

Heißblütige Lebensfreude, Samba und ausgelassene Stimmung! Dies verkörpert der Carneval in Rio nicht nur an der Copacabana sondern auch hier in München bereits seit 58 Jahren (1962-2020). Es erwartet Sie ein tropischer Wirbelsturm aus rassigen Tänzerinnen, waghalsigen Capoeira-Tänzern und temperamentvollen Musikern. Lassen Sie sich vom Feuer Brasiliens begeistern! Und das ohne die Koffer für eine Fernreise packen zu müssen! Genießen Sie eine tropische Nacht im Herzen von München, im schönen Festsaal des Hotel Bayerischen Hofs.

Im großen Festsaal sorgen Sambatuque Brasil und Nice Ferreira für Samba-Rhythmen und Latin Tunes. Alternativ können Sie im zweiten Saal zu Party Musik mit DJ Freddy tanzen.



Im abwechslungsreichen Showprogramm erwarten Sie der große Einzug der Münchner Faschingsgesellschaft Narrhalla mit dem offiziellen Prinzenpaar der Landeshauptstadt München, Garde und Hofstaat, die schillernde Brasilshow mit Prachtkostümen und Capoeira-Tänzern, der Amateur-Samba-Tanzwettwerb „Rainha da Bateria“ und die Verlosung von wertvollen Preisen. Als Überraschung erwarten wir dieses Jahr mehrere Einlagen der Showtruppe Bateria Z mit ihrer Batucada Show!



Tanzen und feiern Sie bis in den frühen Morgen!