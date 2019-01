Carneval in Rio 2019 mit Sambatuque Brasil

München : Hotel Bayerischer Hof |

Heißblütige Lebensfreude, Samba und ausgelassene Stimmung! Dies verkörpert der Carneval in Rio nicht nur an der Copacabana sondern auch hier in München bereits seit 57 Jahren (1962-2019).

Es erwartet Sie ein tropischer Wirbelsturm aus Tänzerinnen, waghalsigen Capoeira-Tänzern und temperamentvollen Musikern auf 2 Bühnen. Nice Ferreira und SAMBATUQUE BRASIL. Discosound in der Pitu Lounge.

Lassen Sie sich vom Feuer Brasiliens begeistern! Und das ohne die Koffer für eine Fernreise packen zu müssen! Genießen Sie eine tropische Nacht im Herzen von München, im schönen Festsaal des Hotels Bayerischer Hof.