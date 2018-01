Carneval in München mit Sambatuque Brasil

München : Hotel Bayerischer Hof Gebrüder Volkhardt KG |

Osmar Oliveira, Chef und Mastermind von Sambatuque Brasil, einer der erfolgreichsten Samba-Gruppen außerhalbs Brasiliens, freut sich in diesem Jahr auf ein Highlight der besonderen Art: Seine Band feiert im Dezember in München den 35. Geburtstag. Mehr Details zu diesem Event gibt es in Kürze.



Mit südamerikanischen Rhythmen und Show-Einlagen reißen der Percussionist und Sänger Osmar Oliveira und seine Vollblutmusiker das Publikum mit, wo immer sie auftreten. In Deutschland und vielen anderen europäischen Ländern, aber auch in Singapur, Malaysia und daheim in Brasilien hat die Band ihr Publikum verzaubert – jeder Auftritt wird zu einer temperamentvollen Fiesta, bei der niemand auf dem Stuhl sitzen bleibt. In Deutschland spielte die Band unter anderem mit Harry Belafonte in Mannheim und bei der Funkausstellung in Berlin, beim Bundeskanzlerfest, bei Ricky Martin in SAT 1, beim Münchner Filmball - und ist natürlich jedes Jahr Star beim Coburger Samba-Festival.



Aber nicht nur mit seinem musikalischen Erfolg wurde Osmar Oliveira bekannt, sondern auch als Berater und väterlicher Freund des brasilianischen Fußball-Stars Cacau, den er 14 Jahre lang betreute. Cacau spielte in der Bundesliga für den FC Nürnberg und VfB Stuttgart - und wurde nach dem Erwerb der deutschen Staatsbürgerschaft sogar in die deutsche Nationalmannschaft berufen