CARMINA BURANA MEETS WELTMUSIK

München : Philharmonie im Gasteig |

Donnerstag, 29. Juni 2017, 20 Uhr

München, Philharmonie im Gasteig



Die Orff-Tage der Bayerischen Philharmonie wurden im Jahr 2010 von Mark Mast ins Leben gerufen, um sich mit Werk und Wirken des Münchners Carl Orff in seiner Heimatstadt kontinuierlich auseinanderzusetzen und ihn zu ehren. Die Bayerische Philharmonie lädt in diesem Jahr hierzu ebenso exotische wie exzellente Weltmusiker und Ensembles um den mongolischen Pferdekopfgeiger Enkhjargal Dandarvaanchig zur interkulturellen Begegnung ein: Enkhjargal Dandarvaanchig, »Violons barbares«, »3 Violins of the World« und der französische Gitarrist Mathias Duplessy treffen mit einem eigens für die »8. Orff-Tage der Bayerischen Philharmonie« arrangierten Crossover-Programm auf das längst zeitlos gewordene chorsinfonische Werk »Carmina Burana« von Carl Orff. Lieder und Klänge aus der mongolischen Steppe, Melodien vom Balkan und aus China, Rhythmen des Flamenco verwandeln sich zum Blues und Rock der Weltmusik aus Europa und Asien und ein sinfonischer Klangteppich voller Magie entsteht.





Karten: € 69 / € 59 / € 49 / € 39 / € 32 / € 24, Schüler und Studenten 50% Ermäßigung

Geschäftsstelle der Bayerischen Philharmonie: Telefon 089 / 120 220 320,

Mail: info@bayerische-philharmonie.de sowie bei www.muenchenticket.de