"Block" - Tollwood Sommerfestival 2017

München : Tollwood Sommerfestival |

Die klassische Manege hat ausgedient! 20 große graue Blöcke werden von den Akrobaten des NoFit State Circus aus Wales und den Tänzern der renommierten Compagnie Motionhouse aus Mittelengland bespielt. In einer perfekt einstudierten Choreografie nehmen die grauen Würfel immer neue Formen an und bilden ständig verändernde Konstellationen. Eine Allegorie auf das Leben in der moderenen Großstadt - und eine gemeinsame Produktion zweier herausragender Compagnien des Nouveau Cirque und des zeitgenössischen Tanzes.



Vom 21.6 - 24.6 jeweils um 18 und 22 Uhr findet die Produktion "Block" auf dem Schauplatz des Tollwood Sommerfestival 2017 statt. Eintritt ist frei.