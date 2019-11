Alvaro Soler - Tollwood

Seine Sommerhits wie „El mismo sol“, „Sofia“ und „La Cintura“ sind weltweit bekannt: 2020 kommt Alvaro Soler auf die Tollwood-Bühne und sorgt mit seinen Songs für spanisches Flair und Tanzlaune pur! Seit seinem Auftritt in der VOX-Sendung „Sing meinen Song“ 2019 ist Alvaro Solers Musik und Name in aller Munde.Sein Debütalbum „Eterno Agosto“ sowie die Hits „Sofia“, „El Mismo Sol“ und „Yo Contigo, Tú Conmigo (The Gong Gong Song)“ haben weltweit über 30 Gold-, Platin- und Diamant-Awards abgeräumt!Alvaro Soler hat schon viel von der Welt gesehen: 1991 ist er in Barcelona geboren, hat aber deutsche Wurzeln: Sein Vater stammt aus Deutschland, seine Mutter aus Spanien. Er lebte sieben Jahre in Tokio, bevor er nach Barcelona zurückkehrte und ein Industriedesign-Studium absolvierte. Dort gründete er gemeinsam mit seinem Bruder und zwei Freunden die Band „Urban Lights“, mit der sie in einer spanischen Castingshow das Finale erreichten. Daraufhin wurde Universal Music auf den charmanten Spanier aufmerksam und nahm ihn als Solo-Artist unter Vertrag. 2015 zog Alvaro Soler nach Berlin und nahm sein erstes Solo-Debüt auf.Weitere Infos und Tickets: www.tollwood.de