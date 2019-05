A-Cappella-Gesang im Gasthaus

Der don camillo chor gastiert am 25. Mai zum wiederholten Male im Münchner Theater im Wirtshaus zum Isartal mit seinem bewährten und unterhaltsamen A Cappella Pop und Jazz-Repertoire.

Vor vier Jahren trat der Münchner don camillo chor zum ersten Mal im Wirtshaus zum Isartal auf. Die kleine, aber sehr feine Bühne hat es dem Ensemble angetan, so dass es im Mai zum vierten Mal dort auftreten wird. An das typische Münchner Stadtteil-Wirtshaus ist im angebauten, hinteren Trakt ein Theater eingerichtet, das schon vor über 100 Jahren als Bauernbühne genutzt wurde. Später als Volksbühne bespielt, wurde es in den 80er Jahren als Kabarett und Kleinkunstbühne bekannt. Auch heute noch ist der urig gemütliche und typisch münchnerische Wirtshauscharme zu spüren und die Bühne wartet mit einer großen Programmvielfalt auf.Die Sängerinnen und Sänger des don camillo chors werden am 25. Mai 2019 ihren Teil zu dieser Vielfalt beitragen und dem Münchner Publikum ihr aktuelles Programm präsentieren. Eine Besonderheit im Repertoire ist die Vielfältigkeit der Genres, die das Ensemble unter Leitung von Matthias Seitz bereits bei zahlreichen Gelegenheiten gezeigt hat - und das mit zu einem großen Teil von Chorleiter, Chormitgliedern oder Freunden des Chores maßgeschneiderten A-cappella-Arrangements. So finden sich hier neben Pop- und Jazznummern auch klassische Werke, gesangliche Ausflüge mit Hip-Hop, Jodeln, Musical und Gospel, und die Schaffung eines ganz neuen, eigenen Genres, dem A-cappella- Märchen „Kasimirs Abenteuer" - preisgekrönt durch den Medienpreis Leopold (www.kasimirsabenteuer.de). In der langjährigen Chorgeschichte sammelten die rund 35 Sängerinnen und Sänger außerdem Erfahrungen bei spannenden Projekten wie Opernproduktionen, Auftritten zusammen mit Jazz- und Big-Band und vielen anderen inspirierenden musikalischen Begegnungen.In 2019 feiert der Chor sein 25-jähriges Jubiläum – und feilt daher in diesem Jahr schon fleißig an einem komplett neuen Jubiläumsprogramm, aus dem es an diesem Abend auch schon erste Ausschnitte zu hören geben wird. Man darf also gespannt sein, auf eine bunte Mischung aus A Cappella Pop-, Jazz- und Swing-Nummern, sowie andere Schätze aus dem unverwechselbaren und bewährten Repertoire.Das Konzert des don camillo chors findet an folgendem Termin statt:Eintrittskarten zu 16 € (ermäßigt 10 €) sind unter www.doncamillo-chor.de, unterTelefon (089) 4161 6964, sowie im Wirtshaus erhältlich.