25-jähriges Jubiläum des don camillo chors – Back to the 90s

Der don camillo chor wird 25 Jahre alt. Das Münchner Ensemble lädt zum großen Jubiläumskonzert ins Theater Leo17 ein und wird mit seinen Gästen eine Zeitreise zurück in die Neunziger machen - das Jahrzehnt der Chorgründung.

Mit einem großen Geburtstagskonzert wird der don camillo chor sein 25-jährige Bestehen feiern und die Vorbereitungen für den großen Tag laufen schon auf Hochtouren. Unter dem Motto „Back to the 90s“ begehen die Sängerinnen und Sänger des Ensembles am Sonntag, den 10. November 2019 um 19 Uhr im Münchner Theater LEO17 in der Leopoldstraße 17 ihr Jubiläum.Ein Viertel Jahrhundert ist es her, dass der damalige Chorgründer Philipp Bernhard aus seinem Freundeskreis zur Gestaltung eines Jugendgottesdienstes ein singfähiges Ensemble zusammenstellte – und die Kirchenbesucher mit Gospels wie „Oh Happy Day“ sowie „Sister Act“-Klassikern wie „Hail Holy Queen“ für sich einnahm. Da nicht nur das Zuhören Laune machte, sondern auch die Sänger selbst mit viele Freunde dabei waren, blieb man bei der Sache – der don camillo chor war geboren.Mittlerweile zählt das mehrfach ausgezeichnete Ensemble zu den besten Pop- und Jazzchören Deutschlands. Den Weg dorthin prägten insgesamt sechs Chorleiter und einen musikalische Reise durch verschiedenste Stilrichtungen wie Gospel, Spirituals, Pop, Rock, Swing, Jazz, Klassik bis hin zu Hard Rock – aber stets a cappella.Während das Ensemble beim Konzert zum 20-jährigen Jubiläum vor fünf Jahren sein damaliges Publikum mit auf eine musikalische Reise, durch alle vergangenen Jahre und Musikstile der Chorgeschichte nahm, konzentriert sich der don camillo chor unter der Leitung von Matthias Seitz diesmal ganz auf die Musik seines Gründungsjahrzehnts – die Musik der Neunziger in all ihren Ausprägungen.Bereits bei der Vorbereitung des Konzerts zeigte sich in den Reihen der Sängerinnen und Sänger, dass der Blick auf die Neunziger und ihre Musik sehr unterschiedlich sein kann: ein paar von ihnen waren noch gar nicht geboren, der Großteil tanzte auf Schulparties oder Studentenfeten zu Nirvana, den Backstreet Boys und den Fantastischen Vier, oder war bereits mit Familiengründung beschäftigt, und verpasste die Musiktrends dieser Epoche fast komplett.So verschieden also die Emotionen zur Musik der 90er sein mögen, so facettenreich wird der Chor seinem Jubiläumspublikum diese Epoche in gewohnter A-cappella-Manier präsentieren. Der Großteil der Arrangements in diesem Repertoire wurden exklusiv für den Chor geschrieben – u.a. von aktuellen und ehemaligen Chorleitern und -sängern. Ebenso wurde die gesamte Inszenierung dieser 90er-Show aus den eigenen Reihen heraus erdacht und umgesetzt. Den Zuschauer erwartet eine echte Zeitreise, bei der einige Platten aus verstaubten Kisten vom Dachboden geholt und Jugenderinnerungen geweckt werden.Tickets gibt es zum Preis von 22 Euro (ermäßigt: 15 Euro) unter www.doncamillo-chor.de , bei München Ticket (zzgl. VVK-Gebühr) sowie unter Telefon (089) 4161 6964.