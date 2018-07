Goodbye Deutschland: Heimlicher Heiratsantrag von Alexander Mejuto!

Für seine Karriere im Bodybuilding wandert Alexander Mejuto mit seiner Freundin Melanie Wichmann bei “Goodbye Deutschland” nach Kanada aus. Dort hat er eine süße Überraschung für die Frau an seiner Seite!

Goodbye Deutschland: Antrag beim Wettkampf

Der 24-jährige Alexander Mejuto möchte professioneller Bodybuilder sein. Doch er sieht seine Chancen nicht in Deutschland, da der Sport für ihn dort nicht genug Anerkennung bekommt. Stattdessen möchte er es in Kanada mit seiner Karriere versuchen. Deshalb wandert er bei “ Goodbye Deutschland ” mit seiner Freundin Melanie Wichmann aus. Um mit dem Bodybuilding weiter Fortschritte zu machen, sucht er sich eine Trainerin - zum Ärgernis seiner Freundin. Die weiß nämlich nicht, was ihr Freund heimlich für sie plant!Dass Alexander Mejuto mit einer Profi-Athletin aus Kanada zu trainieren beginnt, scheint Melanie Wichmann so gar nicht zu gefallen. Schließlich ist die nicht mit ihrem Freund bei “Goodbye Deutschland” ausgewandert, damit dieser jetzt so viel Zeit mit einer anderen Frau verbringt. Was sie allerdings nicht ahnt, ist, dass Alex eine große Überraschung für sie plant - bei seinem ersten Wettkampf möchte er ihr einen Heiratsantrag machen! Den Ring hat der 24-Jährige bereits besorgt. Wie sie darauf reagiert, sehen wir heute Abend ab 20:15 Uhr bei Vox!