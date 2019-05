Wünsche für unser Wochenende im Mai !

nachdem der Monat Mai sich immer noch wettermässig sehr zurücknimmt, Wolkentage, Regenschauer und durchgängig tagelang nur 10 Grad mit sehr oft Windböen uns im Griff haben, so können wir immerhin , vom vollen Mond geleitet, folgendes beginnen :Bei einem echten Menschen heißt kennenlernen: lieben lernen.Berthold Auerbach(1812 - 1882)Seid wild und mutig !Smokie singen- Lay back in the arms of someone , of someone you love !einen lieben mutigen Wochenendgruß von MaaritDas veröffentlichte Bild wurde mir von einem freundlichen my Heimat user zur Verfügung gestellt, ich bedanke mich sehr herzlich für die Hilfe und Unterstützung ! Leider weiß ich nicht genau vonw e l c h e m user das Bild gemacht und mir gesendet wurde, ich bitte um Verzeihung, ich lerne das sehr sehr l a n g s a m, aber ich gebe nicht auf !Die Erlaubnis der Veröffentlichung habe ich @ Andrew