Warten auf den Juni !

Willkommen soll er mir sein, der Monat Juni !Mich hält kein Band, mich fesselt keine Schranke,frei schwing ich mich durch alle Räume fort.Mein unermeßlich Reich ist der Gedanke,und mein geflügelt Werkzeug ist das Wort.Friedrich von Schiller(1759-1905)Zu den Gedanken und den Worten sollen sich nun auch Taten gesellen, sie dürfen es nun.Ich erwarte den neuen Monat mit Vorfreudelieben Gruß von Maaritam letzten Tag im MaiForeigner - I want to know what Love is - https://www.youtube.com/watch?v=raNGeq3_DtM