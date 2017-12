Vom Zauber eines Sternekuchens

München : Funkhaus des BR |

Am Spendentelefon der Aktion Sternstunden des Bayerischen Rundfunks

„Was hamm’se denn da drin?“, fragt die erstaunte Zugbegleiterin, als mein Kollege Klaus Wiesler und ich einen großen stabilen Karton in Würzburg in den ICE heben. Wir wollen nach München zum Bayerischen Rundfunk, wo wir am Spendentelefon Dienst tun und die Sternstundenaktion unterstützen dürfen. Manuela, die Frau unseres Kollegen Michael Kapitz, hat uns, als sie davon hörte, extra einen „Sternenkuchen“ als Mitbringsel gebacken. Das Ergebnis ist atemberaubend: Aus dem türkisfarbenen Stern springen aus der goldenen Mitte viele unterschiedlich große Sternchen in die Höhe. An der Basis prangt auf einem Banner das Motto: „Sternstunden 2017 – Wir helfen Kindern!“ Und an der Rückseite verrät das Logo der Polizeiinspektion Bad Brückenau, woher die Überbringer dieses fantastischen Kuchens kommen. Der freundlichen Schaffnerin bleibt fast der Atem stehen, als wir vorsichtig den Deckel lüften. Sie weist uns ein großes Abteil an, damit der wertvollen Fracht nichts passiert. Im Zug lernen wir Laura und Steffen kennen, junge Bereitschaftspolizisten aus Köln, auf dem Weg in einen Kurzurlaub in den Bergen. Natürlich erfahren sie auch den Grund unserer Reise. Beim Aussteigen steckt Steffen Klaus einen 50-Euro-Schein zu: „Bitte nehmt es, das spenden wir für die Sternstunden.“ Im großen Sternstunden-Telefonstudio angekommen, prallen wir erst einmal zurück: Schulter an Schulter sitzen Prominente, Mitarbeiter des BR und Ehrenamtliche an den Laptops und nehmen Hunderte von Anrufen entgegen. Der Lärmpegel ist unbeschreiblich. „Wie soll man bei dem Geschnatter ein Wort am Telefon verstehen?“, frage ich Klaus, der nur begeistert in die Runde strahlt. Im Vorraum sitzt niemand geringerer als der Traumschiffkapitän a.D. Siegfried Rauch und wartet auf seinen Einsatz am Spendentelefon. „Ah, die Herren von der Polizei“, lacht er und streckt uns die Hand hin. Er lässt es sich nicht nehmen, für ein erstes Foto mit dem Sternenkuchen und uns zu posieren. Manuelas Torte löst einen Hype aus und wird zum meistfotografierten Objekt an diesem Tag. Endlich werden unsere Tische frei. „Hallo Kollege“, grüßt mein Nachbar zur Rechten. Es ist Marcus Da Gloria Martins. Natürlich habe ich den berühmtesten Pressesprecher der bayerischen Polizei gleich erkannt. Nach kurzer Einweisung geht’s los. „Aktion Sternstunden des Bayerischen Rundfunks – Sie sprechen mit Herbert Markert.“ Meine erste Anruferin kommt aus Siegendorf im Landkreis Schweinfurt. Sie wundert sich nicht schlecht, als sie Fränkisch statt bayrischem Dialekt hört. Klaus bekommt sogar einen Anruf aus seiner Heimatgemeinde! Anruf um Anruf kommt rein – nur glückliche Leute am Apparat. Einmal höre ich nach dem Abheben ein geflüstertes „Jetzt!“. Und dann: „Ich bin Michaela, acht Jahre…“, Pause, dann: „…ich bin die Charlotte, sieben Jahre. Wir wollen jede 25 Euro spenden.“ Allein während der ersten Stunde klettert der Spendenzähler von 1,7 auf über zwei Millionen Euro. Darin enthalten sind auch die 30 Euro, die ich von Anima, Rubina und Selina aus dem Kinderdorf Riedenberg mitgeschickt bekommen habe. Die drei hatten sich einen üblen Scherz erlaubt, der die Polizei auf den Plan gerufen hatte. Das schlechte Gewissen und das Zureden ihrer Erzieher hatten dafür gesorgt, dass sie sich bei der Polizei entschuldigt und von ihrem Taschengeld die Spende abgezwackt haben. Kinder, die nicht auf der Sonnenseite leben, helfen Kindern. Solche Geschichten gibt’s nur bei den Sternenstunden. Ach ja: der Sternenkuchen geht doch noch den Weg alles Irdischen. Drei Stunden lang hat sich keiner getraut, ihn anzuschneiden. Dann ist’s doch noch soweit: Sonja Wagner, der Bayerischen Milchkönigin, gebührt die Ehre. Sauber trennt sie unter den Augen zahlloser Kameras ein Stück raus. Im Internet ist es dokumentiert. Schließlich geht es nach einem Tag unter guten Menschen, mit leerem Karton und den Kopf voller positiver Eindrücke wieder nach Franken zurück. Nicht ohne vorher noch die Plätze für den Sternstundentag 2018 reserviert zu haben. Vier Plätze! Denn die Kuchenbäckerin wollen sie in München unbedingt kennen lernen.