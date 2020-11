Und immer noch tut´s weh, in einer tieferen Schicht des Herzens, meines Herzens

Justin Bieber, der ehemalige Kinderstar, er singt nun Lieder und Texte, die von den Herzensgründen erzählen, denjenigen, die weh tun zu betrachten, die man und frau leichterdings gerne negieren, wegdrücken, wegverstecken möchte, es gelingt halt nur nicht, niemals so ganz, denn da ist immer noch etwas, it still lingers on, in my heart......die englische Sprache hat dafür feinste Nuancierungen, vielleicht besieht diese Nation ihr Seeleninnerstes genauer und furchtloser, who can tell ?Justin Bieber singt - That Should be me - Es sollte ich sein..lieben Gruß sendet Maarit und winkt winkt !Da war eine rostige Türe zu meinem Herzen, die ich mit dem Zuspruch eines Anderen mich getraute offenzustossen, sie quietschte, Rost fiel herab, die Hände waren daraufhin schmutzig, innen brannte ein glimmendes Feuer, das auf neu nachgelegte Holzscheite / Nahrung schon so lange und so dringend, so verzweifelt auch gewartet hat.......