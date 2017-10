Anzeige

sonderbar, was man in der Literatur alles findet?

Ein kurzer Auszug aus ausführlicher geschilderten kuriosen physikalischen Begebenheiten: …..

…. kommen wir zum Blitz und damit zur Physik und speziell zur Urkraft der Elektrizität.

Der Blitz ist bekanntlich eine elektrische Naturerscheinung, der der Mensch machtlos gegenüber steht.

Zu unserem Schutz stellen wir daher Blitzableiter auf die Dächer.



In Schillers Trilogie ‘Wallenstein’ kommt Buttler auch auf den Blitzableiter zu sprechen.

Es heißt dort (2.Teil,1. Aufzug, 2. Auftritt):

„Und wie des Blitzes Funke sicher, schnell geleitet an der Wetterstange, läuft, herrscht sein Befehl vom letzten fernen Posten...“



Da sich die Handlung in den dreißiger Jahren des 17. Jahrhunderts abspielt, der Blitzableiter aber erst im 18. Jahrhundert (angeblich von Benjamin Franklin)

erfunden wurde, so wollen wir mit der Feststellung des Kuriosums schließen, dass der Blitzableiter bereits 120 Jahre vor seiner Erfindung erfunden worden sein muss!

