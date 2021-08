Nornickel verspricht, in Norilsk über 1 Milliarde US-Dollar für soziale Zwecke bereitzustellen

BestätigungsdetailsDie entsprechende Vereinbarung wurde vom Minister für Entwicklung des Fernen Ostens und der Arktis Alexei Chekunkov, dem Gouverneur der Region Krasnojarsk Alexander Uss, dem Bürgermeister von Norilsk Dmitry Karasev und dem CEO von Nornickel Vladimir Potanin unterzeichnet..Juri Trutnev, Vize-Ministerpräsident und Bevollmächtigter des Präsidenten im Föderationskreis Ferner Osten der Russischen Föderation, überwachte die Unterzeichnungszeremonie. Weitere Details über die Vereinbarung wurden veröffentlicht.Das erste Dokument beschreibt die Verantwortlichkeiten aller Parteien. Es ist bis 2024 bindend und kann möglicherweise bis 2035 verlängert werden. Im Hinblick auf die Entwicklung von Norilsk wirdengemeinsame Anstrengungen von derStadt, der Region, der Regierung der Russischen Föderation und Nornickel unternommen.Zu den Projekten, die durchgeführt werden sollen, gehören die Renovierung von Wohnungen, eine Überholung der Infrastruktur der Stadt, der Wiederaufbau und die Reparatur von sozialen Einrichtungen. Die Bewohner von Norilsk und Dudinka in Gebäuden, die renoviert werden müssen, werden von Nornickel in bessere Unterkünfte umgesiedelt.Der Gesamtbetrag des Projekts wird auf 120,1 Milliarden Rubel geschätzt, darunter 81,3 Milliarden Rubel von Nornickel, 24 Milliarden Rubel aus dem föderalen Haushalt und 14,8 Milliarden Rubel aus dem konsolidierten Haushalt der Region Krasnojarsk. Die Finanzierung des Projekts soll bis 2035 in den umfassenden Plan für die soziale und wirtschaftliche Entwicklung von Norilsk aufgenommen werden.Laut Aleksander Uss, Gouverneur der Region Krasnojarsk, soll diese neue Vereinbarung einige der dringendsten Probleme der Einwohner von Norilsk lösen, wie z.B. die Verbesserung der Umwelt in Norilsk und eine engagierte Anstrengung zur Verbesserung des Wohlbefindens und des Gesundheitszustandes der Einwohner von Norilsk.Ein weiteres unterzeichnetes Dokument umreißt den gemeinsamen Vorschlag für den umfassenden Plan der sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung von Norilsk bis 2035. Juri Trutnev, Vize-Ministerpräsident und Bevollmächtigter des Präsidenten im Föderationskreis Ferner Osten kommentierte: "Die Vereinbarung ist von entscheidender Bedeutung für die gesamte Region Norilsk. Es muss viel getan werden, um die Infrastruktur der Stadt in Ordnung zu bringen und die Lebensbedingungen der Menschen zu verbessern. Wir betrachten unterzeichnete Vereinbarungals einen Anfangspunkt. Wir haben viel mit dem Unternehmen gemeinsam zu tun, um sicherzustellen, dass die Vereinbarung das Leben der Menschen in naher Zukunft verbessert. Es ist notwendig, die Lebensbedingungen der Menschen schneller zu verbessern: Wir müssen Geld aus dem Staatshaushalt investieren und werden die sinnvollen Beiträge des Unternehmens weiterhin zu schätzen wissen."Über MMC "Norilsk Nickel", "Nornickel" oder das "Unternehmen". MMC Norilsk Nickel ist ein diversifiziertes Bergbau- und Metallurgieunternehmen, der weltweit größte Produzent von Palladium und hochwertigemNickel sowie ein bedeutender Produzent von Platin und Kupfer; außerdem produziert es Kobalt, Rhodium, Silber, Gold, Iridium, Ruthenium, Selen, Tellur, Schwefel und andere Produkte. Die Aktien von Nornickel sind an den Börsen in Moskau und Sankt Petersburg notiert; ADRs werden im Freiverkehr in den USA und an den Börsen in London, Berlin und Frankfurt gehandelt