Heute vor 2 Jahren - Alan Kurdi, ertrunken im Mittelmeer, der tote Junge am Strand

Ihr lieben My Heimatler alle,heute will ich an den so jung verstorbenen kleinen Jungen Alan Kurdi erinnern, der im Mittelmeer ertrunken ist, bei der Überfahrt vom Süden irgendwo nach Europa irgendwo, der Junge lag tot am Strand im Sand, das Bild ging damals um die ganze Welt, das Bild des kleinen leblosen Körpers mit den dunklen Haaren, wieviel Leid mag es bedeuten für seine Eltern und Geschwister, er war so jung, hatte so wenig erst erlebt, manche Engel braucht GOTTVATER ganz ganz nahe bei sich, möge er in Frieden ruhen, der kleine Alan Kurdi, ich verneige mich tief in Trauer,das sagt Maarit Midair, die selbst nie eine Mutter wurde, die solchen Schmerz niemals hatte, die aber doch versucht mitzuempfinden, trotz alledem und dennoch, heute Abend ist Alan und seine Familie in meinem Nachtgebet, vielleicht auch in Euerem ?lieben Gruß von Maarit MidairPatrick Fiori und Soprano singen - Chez Nous - Bei Uns ( Plan d´Aou , Bel Air )