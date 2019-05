Gute Tage und Tage, die uns herausfordern, Gedanken von Phil Bosmans

Ihr Lieben all,aus einem kleinen, etwas schon abgegriffenen Büchlein in einem städtischen Bücher für umsonst Schrank will ich Euch hierherbringen -Aus dem kleinen Büchlein - Worte zum Menschsein - verfasst von Phil Bosmans, hier ein Textauszug :Schlechte Tage, Du weißt, was das heißt. Tage, an denen alles schief geht, an denen Du alles schwarz siehst. Und das Schlimmste : du denkst, daß es so bleiben wird. Schlechte Tage dauern so lange. Es sind die längsten Tage.Jeder Mensch hat schlechte Tage. Was kann man da machen ? An schlechten Tagen musst Du Geduld haben, viel Geduld.Geduld ist eine große Tugend, und man braucht ein ganzes Leben, um sie zu lernen. Alles muss heute so schnell gehen. Alle Wünsche müssen sofort in Erfüllung gehen. Mit einem Druck auf einen Knopf. Aber das Leben ist keine Maschine, das nur gute Tage produziert. Es gibt gute und schlechte Tage.Gute Tage gehen vorbei. Das weißt Du, und das findest Du schrecklich. Aber schlechte Tage gehen auch vorbei !Warum denkst Du nicht daran, und warum tröstet Dich das nicht ?Von Zeit zu Zeit musst Du lernen,blind zu fliegen, wie Piloten im Nebel.Vertraue blind der Führung eines anderen.Hab viel Geduld - auch mit Dir selbst !Wenn Du müde und verärgert bist, wenn Du mit der Umgebung Krach hast und keinen Rat mehr weißt, wenn Du Dich todunglücklich fühlst, dann denke an die schönen Tage, als Du unbeschwert lachtest und zu jedem freundlich warst.Vergiß die schönen Tage nicht ! Wenn alles finster erscheint, wenn Bitterkeit Dein Herz überschwemmt, wenn alle Hoffnung verkümmert, dann suche die schönen Tage in Deiner Erinnerung. Die Tage, da Du voller Freude und Vertrauen warst, die Tage, da alles gut war. Vergiß die schönen Tage nicht ! Denn wenn Du sie vergißt, dann kommen sie niemals wieder.....................................................................Herr, mach mich frei von der Sucht nach Sachen, die mich doch nicht befriedigen. Mach mich frei von Habgier, die mich betrügt und immer gieriger macht.Ich habe zwei Augen, kostbar wie Diamanten, und einen Mund, um zu pfeifen, und eine Gesundheit, die ist nicht zu bezahlen. Herr, das ist mir genug.Ich habe eine Sonne am Himmel und ein Dach über meinem Kopf. Ich habe Arbeit für meine Hände. Ich habe einen gedeckten Tisch, um zu essen, und ich habe Menschen, um zu lieben. Herr, das ist mir genug.------------------------------------------------------------------------Phil Bosmans (1922 - 2012), belgischer Ordenspriester, Telefonseelsorger und Schriftsteller (›der moderne Franziskus‹).Die Texte von Phil Bosmans liegen in deutscher Sprache im Verlag Herder vor, (c) Verlag Herder GmbH, Freiburg.Wiedergabe mit freundlicher Genehmigung des Verlags----------------------------------------------------------------------------lieben Gruß und Danke für diesen besonderen Tag mit vielen von Euch auf my heimat sagt MaaritJohn Mayer und Katy Perry singen - Who You Love - https://www.youtube.com/watch?v=nSRCpertZn8 Das mit den Bildern,die mir zugesandt wurden, es klappt leider doch - noch - nicht, denn es müssen sog. jpeg Dateien sein, Technik halt, trotzdem geht dieser Beitrag von der nicht mundtoten Maarit heute und dann eben ohne Bild raus.........life sucks sometimes, *kicher*