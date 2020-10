EIn musikalischer Gruß zum Wochenende

Ihr lieben MyHeimatler !heute will ich auch einmal wieder einmal einen Beitrag senden, das mit den Bildern habe ich immer noch nicht drauf, aber die Muse der Musik, die küsst mich täglich, heute also von mir ein Künstler in der langen Tradition von Frank Sinatra, Nat King Cole, Mister Michael Bublé aus Kanada singt - SONG FOR YOU - Live , und wie live, ein Bad in Freude und Musik, ein wundervolles Trompetensolo von Mr. Brian Lips ist auch dabei und die Stimme von diesem begnadeten Entertainer MB, hört bitte selbst, as You like it - falls Ihr mögtAnd when my Life is over I´ll remember when we were together, cause we were alone and I was singing my Song for Younachdenkliche coronabedenkende Grüße sendet Maarit,die sich die Freude am Leben jeden Tag wieder erobern will, trotz alledem, was wir zu gewärtigen haben, bleiben wir tapfer, mutig und zuversichtlich und dankbar für das, was wir haben, haben dürfen !winke winke 2UallZugabe - Blake Shelton - Home - https://www.youtube.com/watch?v=kkoT1nZOexY Zugabe 2 - Katie Melua - Airtime - https://www.youtube.com/watch?v=LexJQvkuIfE hidden track https://www.youtube.com/watch?v=dc6C4YCnvM0