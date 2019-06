Der 17. Juni, der Tag der Niederschlagung des Arbeiteraufstandes in der Ex DDR

Heute ist der 17. Juni, der frühere Tag der deutschen Einheit, der Tagder Niederschlagung des Arbeiter Aufstandes in der ehemaligen DDR, zumGedenken an all die dort zu Tode gekommenen und all die Toten an derinnerdeutschen Grenze und an alle die Soldaten in Ost und West, die andieser Grenze Dienst tun mussten, ist mein heutiges Lied zur Erinnerung eines ,das von einem Grab erzählt, gesungen von der wunderbaren und unvergleichlichen Joan Baez, die ich sehr verehre und liebe .......Joan Baez - The River in the Pines - https://www.youtube.com/watch?v=JepRJ-qSGM8 Es grüßt alle my heimat´ler Maarit