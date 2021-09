Wir sind für den Deutschen Nachbarschaftspreis 2021 nominiert!

München : Halt 58 |

Aus mehreren hundert Bewerbungen wurde die Bürgerinitiative Mehr Platz zum Leben (BI) ausgewählt und mit dem Projekt für den Deutschen Nachbarschaftspreis nominiert

Wir freuen uns sehr über diese Nominierung und sind stolz, dass unser Engagement so gewürdigt wird.

Die Bürgerinitiative beteiligt sich seit 1996 kreativ und unbürokratisch an der Stadtteilentwicklung und war maßgeblich für die Umgestaltung des Hans-Mielich-Platz verantwortlicht.Sie sorgt für die Verbesserung, Belebung und Förderung der Kommunikation in Untergiesing.Mit spektakulären Aktionen lenkt sie immer wieder die Aufmerksamkeit auf die Brennpunkte in Untergiesing.

Die bürgerfreundliche Gestaltung der früheren Bushaltestelle 58 steht seit 2014 im Fokus der Bürgerinitiative



Ein Video des Einweihungsfestes:

https://www.youtube.com/watch?v=K9uip5nqUT0



Mehr über den :

https://mehrplatzzumleben.wordpress.com/aktionen-i...

Danke an die www.nebenan-stiftung.de für die Nominierung.