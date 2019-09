Wir sind Finalisten!

München : Halt 58 |

Wir haben uns mit dem "Halt 58" für den Paulaner Salvator Preis beworben und sind unter den Finalisten 2019



Noch nie war die Bandbreite der Projekte so groß und damit das Finalistenfeld so spannend, wie in diesem Jahr. Insgesamt hat die Jury 15 Projekte aus den knapp 100 Bewerbungen weiter gewählt und wir sind mit dabei.



Kurze Info über den "Halt 58"

https://www.muenchen.tv/mediathek/kategorie/sendun...

https://www.muenchen.tv/mediathek/video/giesspaten...

https://mehrplatzzumleben.wordpress.com/aktionen-i...



https://www.paulaner-salvator-preis.de/finalisten2...



ein Film von ganz-muenchen.de zu unserer Bewerbung



https://youtu.be/9fQQvgoDpKg